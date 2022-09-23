Доллар пересек отметку в 42 гривны и стремительно растет

Наличный доллар продолжает стремительно расти в течение последней недели. Сегодня, 23 сентября, курс в банках пересек психологическую отметку в 42 гривны.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 23 сентября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 42 гривен за доллар при покупке (+20 копеек против 22 сентября). В то время как продают валюту в банках за 42,95 гривны за доллар (без изменений). Наличный доллар сегодня в очередной раз установил новый максимум, перейдя психологическую отметку в 42 гривны.

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Наличное евро тоже немного подорожало – банки покупают за 40,80 гривны (+20 копеек), а продают в среднем за 42,20 гривны за евро (+60 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 42,73 гривны (+28 копеек), а продают – за 43,16 гривны (+12 копеек), по данным finance.ua.

(+28 копеек), а продают – за (+12 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,18 гривны (-22 копейки) и продажа – 41,90 гривны (-17 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 42,80 гривны (+20 копеек), а продажа – 43,10 гривны (-10 копеек).

(+20 копеек), а продажа – (-10 копеек). Евро продают по 41,36 гривны (+1 копейка), а покупают за 41,88 гривны (+8 копеек).

Что происходит с долларом

Экономический эксперт Олег Гетман объясняет, что любой психологический фактор оказывает влияние на наличный рынок. То есть, однажды люди решили, что нужно скупать доллар, соответственно, он растет. Впоследствии решают продавать через психологическое влияние. Следовательно, доллар существенно падает.

Олег Гетман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Вот, например, валюта временно закончилась в банках, курс взлетел в обменниках. Но когда валюта появится в кассах в банках из-за подкрепления НБУ, курс снова будет снижаться

Он добавляет, что сейчас нет четкого объяснения, почему так случается. По мнению Гетмана, это все совокупность психологических и других факторов, влияющих на наличный рынок.

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По мнению экономического эксперта Олега Пендзина, тренд на подорожание доллара будет сохраняться в дальнейшем из-за того, что в Украине война, инфляция и чрезмерная печать денег.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Мой совет таков: если у человека есть средства, тогда пусть покупает доллары уже. На сегодняшний момент все инвесторы убегают из евро в доллары.

Каким будет доллар на этой неделе: прогноз

Банкир Анна Золотько объяснила, что наличный курс доллара на прошлой неделе вырос и пробил психологический барьер в 42 гривны, из-за дефицита банкнот на рынке. Однако ситуация может стабилизироваться.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Рост наличного курса выше отметки 42 гривны за доллар существенно увеличивает экономическую целесообразность приобретения валюты по "депозитной" схеме, по которой можно купить доллары по курсу 37,50 - 38,00 гривны за доллар. Это будет сдерживать дальнейший рост курса на наличном рынке. Поэтому на этой неделе, по-моему, он будет находиться в пределах коридора 41,50 – 42,50 гривны за доллар .