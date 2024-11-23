Что будет с курсом в начале декабря

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что с 25 ноября по 1 декабря курсовые показатели могут меняться. Кроме того, в этот период стартует сезон скидок, акций, бонусов и прочего.

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Поэтому граждане, которые имеют валютные сбережения, могут покупать необходимые вещи по выгодным ценам

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Именно благодаря продавцам валюты может быть достигнут баланс со спросом. В то же время ожидается уменьшение предложения от экспортеров, которое было связано с периодом проплаты налогов. Вполне возможно, что по итогам ноября доллар вырастет не более, как на 0,8 – 1%.

Ожидается, что доллар на межбанке при таких условиях может быть в диапазоне от 41,2 гривны до 41,7 гривны, а на наличном рынке – от 41,2 гривны до 41,8 гривны.