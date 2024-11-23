Що буде з курсом на початку грудня

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що з 25 листопада по 1 грудня курсові показники можуть змінюватися. Крім того, у цей період стартує сезон знижок, акцій, бонусів та іншого.

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Відтак громадяни, які мають валютні заощадження, можуть купляти необхідні речі за вигідними цінами

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Саме завдяки продавцям валюти може бути досягнуто балансу з попитом. Водночас очікується зменшення пропозиції від експортерів, яка була пов'язана з періодом проплати податків. Цілком можливо, що за підсумками листопада долар зросте не більше, як на 0,8 – 1%.

Очікується, що долар на міжбанку за таких умов може бути у діапазоні від 41,2 гривні до 41,7 гривні, а на готівковому ринку – від 41,2 гривні до 41,8 гривні.