Доллар завис на новой психологической отметке: за сколько можно сдать валюту

Наличный курс практически не изменился за сутки, а покупка доллара в баках зависла на новой психологической отметке. За сколько можно купить и сдать валюту в банках, обменниках, на черном рынке, смотрите дальше.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 16 сентября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 40,80 гривен за доллар при покупке (без изменений против 15 сентября). В то время как продают валюту в банках за 41,70 гривны за доллар (+9 копеек).

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Евро банки покупают за 40,40 гривен (+10 копеек), а продают в среднем за 41,30 гривны за евро (-2 копейки);

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 41,53 гривны (-2 копейки), а продают – за 41,88 79 гривны (+9 копеек), по данным finance.ua.

(-2 копейки), а продают – за (+9 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,63 гривны (+4 копейки) и продажа – 41,18 гривны (+13 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 41,70 гривны (+4 копейки), а продажа – 41,85 гривны (+3 копейки).

(+4 копейки), а продажа – (+3 копейки). Евро продают по 40,75 гривны (+1 копейка), а покупают за 41,10 гривны (+5 копеек).

Курс в бюджете-2023

Вчера, 15 сентября, показатель покупки резко вырос до 40,80 гривен, прибавив за сутки 30 копеек.По мнению экономического эксперта Бориса Кушнирука, ожидать каких-то новых скачков курса не стоит. Однако ползучая девальвация национальной наличной валюты может происходить.

В бюджете на следующий год правительство заложило среднегодовой курс доллара на уровне 42 гривен. Вместе с тем подчеркнули, что в связи с войной прогнозы не точны и все будет зависеть от ситуации на фронте.

Экономический эксперт Олег Гетман считает, что курс на уровне 42 гривен даже несколько завышен, однако выглядит как разумный коридор, который будет колебаться в пределах от 39 до 45 гривен.

Олег Гетман Экономист и специалист Экономической экспертной платформы Я бы сказал, что доллар на уровне 42 гривен даже выглядит несколько завышенным, ведь сейчас у нас есть условно 36 гривны за доллар, в обменниках 40 – 41 гривен. Думаю, что где-то в конце года доллар поднимется с 36 до 40 гривен, чтобы поглотить образовавшуюся разницу. А в следующем году он может подняться еще на несколько гривен, но вряд ли больше, чем на 43-44 гривны. Потому 42 гривны выглядит как сбалансированный среднегодовой курс.