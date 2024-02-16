Доллар резко подешевел: какой курс на наличном рынке

Сегодня в банках, обменниках и на черном рынке происходит заметное удешевление американской валюты. Почти всюду курс потерял по 20 копеек при покупке и продаже.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 16 февраля, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,80 гривны (-20 копеек против 15 февраля), а продажа – 38,30 гривны (-20 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 40,70 гривны (-15 копеек), а продажа – в среднем за 41,40 гривны (-15 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38 гривен (-20 копеек), а продажа – 38,13 гривны (-21 копейка).

(-20 копеек), а продажа – (-21 копейка). Евро покупают за 41,10 гривны (-18 копеек), а продают за 41,35 гривны (-15 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,53 гривны (-20 копеек), а продажа – 38,33 гривны (+13 копеек), по данным finance.ua.

(-20 копеек), а продажа – (+13 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 40,77 гривны (-15 копеек), а продажа – 41,45 гривны (+6 копеек).

Какого курса доллара ждать на следующей неделе

В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой сообщил, что на следующей неделе ситуация с рынком валют не удивит. Лесовой добавляет, что на рынке хоть и изменения курсов будут происходить, но без "вреда" для общей ситуации.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Курсовые отметки то расти, то снижаться, при этом такие изменения будут несущественными: в пределах 0,2 гривны на межбанке и 0,3 – 0,5 гривен на наличном рынке.

Эксперт отмечает, что курсообразование на наличном рынке будет зависеть главным образом от показателей межбанка с добавлением комиссии. Таким образом курсовые коридоры могут быть на таком уровне:

На межбанке – 37,75 – 38,75 гривны за доллар и 40 – 42 гривны за евро.

– 37,75 – 38,75 гривны за доллар и 40 – 42 гривны за евро. На наличном рынке – 37,8 – 39 гривен за доллар и 41 – 43 гривны за евро.