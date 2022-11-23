Доллар подешевел: за сколько можно купить валюту в обменниках и черном рынке

Наличный доллар заметно подешевел в обменниках и снизился на черном рынке. А вот в банках наоборот подорожал на 20 копеек.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 23 ноября наличный доллар в банках Украины можно купить в среднем за 40 гривен (+20 копеек против 22 ноября), а продать за 40,50 гривны (+3 копейки).

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Наличное евро банки покупают за 40,20 гривен (+20 копеек), а продают в среднем за 41 гривну (+10 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 40 гривен (-18 копеек), а продают за 40,40 гривны (-8 копеек), по данным finance.ua.

(-18 копеек), а продают за (-8 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,45 гривны (-7 копеек), а продажа – 40,97 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,25 гривну (-5 копеек), а продажа – 40,40 гривну (-5 копеек).

(-5 копеек), а продажа – (-5 копеек). Евро покупают по 40,75 гривны (+15 копеек), а продают за 41 гривну (+25 копеек).

Чего ждать от курса этой недели

Банкирша Анны Золотько рассказала, что после почти двухнедельной игры на повышение рынок столкнулся со снижением спроса. Также она добавила, что вторая половина ноября в последнее время достаточно благоприятный период для гривны, ведь спрос на иностранную валюту со стороны населения немного снижается, а предложение, наоборот, растет.