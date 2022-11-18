Доллар несколько подешевел: за сколько можно купить валюту в обменниках и черном рынке

За сутки на наличном рынке курс доллара несколько снизился на черном рынке и обменниках. Подробнее с актуальным курсом сегодня и прогнозами банкиров, можно ознакомиться дальше.

Курс валют в банках

По данным Минфина, 18 ноября наличный доллар в банках Украины можно купить в среднем за 40,15 гривны (без изменений против 17 ноября), а продать за 40,65 гривны (без изменений).

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Наличное евро банки покупают за 40,30 гривен (-20 копеек), а продают в среднем за 41,27 гривны (-23 копейки).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,25 гривны (-11 копеек), а продают – за 40,48 гривны (-12 копеек), по данным finance.ua.

(-11 копеек), а продают – за (-12 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,61 гривны (-38 копеек), а продажа – 41,06 гривны (-18 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,30 гривны (-15 копеек), а продажа – 40,45 гривны (-15 копеек).

(-15 копеек), а продажа – (-15 копеек). Евро покупают по 40,70 гривны (-30 копеек), а продают по 41,05 гривны (-20 копеек).

Что будет с курсом в ноябре

Банкир Герман Марченко прогнозирует, что доллар до конца ноября будет находиться в пределах 41 гривны, но не исключает, что уже в начале декабря сработает так называемый "сезонный фактор" и курс доллара может вырасти в среднем до 3% (максимально до 42 гривны за доллар). .

Герман Марченко Директор департамента казначейства COMINBANK К концу ноября на курс будут влиять 2 главных фактора: это ситуация на фронте и уровень спроса. Замечу, что мы живем в те времена, когда эти факторы имеют взаимовлияние. Ведь успехи ВСУ несколько снижают давление на наличный валютный рынок.

Что прогнозировали эксперты на этой неделе

Анна Золотько отмечала, что дополнительное давление на гривну будет оказывать постепенное увеличение выплат банками валютных вкладов. Их активнее открывали украинцы во второй половине августа с целью покупки иностранной валюты по курсу межбанка. Это потребует дополнительных объемов наличной валюты.