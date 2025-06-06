Пока доллар дешевеет, евро падает: где на рынке валюты изменились

Доллар в конце этой рабочей недели потерял цену в банках и на черном рынке, зато евро показывает противоположную ситуацию, где евро подорожало от 5 копеек до 9 копеек.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 6 июня, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,15 гривны (-7 копеек против 5 июня) и продажа по 41,75 гривны (-4 копейки).

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Покупка евро проходит по 47,15 гривны (+5 копеек), продажа – по 47,75 гривны (-5 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,45 гривны (-7 копеек), а продать по 41,44 гривны (-2 копеек).

(-7 копеек), а продать (-2 копеек). Покупка евро по 47,51 гривны (+8 копеек), а продажа по 47,64 гривны (+9 копеек).

Курс в обменниках

По состоянию на 5 июня, доллары покупают в среднем по: 40,62 гривны (-37 копеек), а продают по 41,57 гривны (+2 копейки), по данным finance.ua.

(-37 копеек), а продают (+2 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 47,30 гривны (-10 копеек), а продают по 48,10 гривны (+27 копеек).

Каким будет доллар в июне

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, по всем признакам ситуация на валютном рынке в середине июня останется без существенных изменений. Поэтому, с одной стороны посевная уже закончилась и уровень экспортных поступлений должен уменьшиться.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка С другой стороны – спрос останется на более-менее вменяемом уровне и Нацбанку не придется увеличивать объем валютных интервенций. Кстати, ежедневный объем валютных вливаний на рынок не будет превышать 600 – 800 миллионов долларов.

Прогнозируется, что со следующей недели на наличном рынке доллар будет на уровне 41,6 – 41,8 гривны.