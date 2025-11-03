Укр Рус
3 ноября, 17:22
Ценовой скачок валюты: до какой отметки достигнет доллар

Валерия Городинская
Основні тези
  • Официальный курс доллара США на 4 ноября составит 42,04 гривны, а евро – 48,42 гривны.
  • На 3 ноября официальные валюты за выходные опустились, особенно евро, которое потеряло 11 копеек.

Официальный доллар с почти 42 гривен опустился до 41,89 гривны за выходные, а евро потеряло еще больше –11 копеек. Впрочем завтра, 4 ноября, цена обеих валют вырастет, особенно американской валюты, которая пересечет отметку в 42 гривны.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,89 гривны. То есть цена американской валюты упала на 8 копеек против 31 октября. Официальный курс евро составляет 48,40 гривны, то есть цена упала на 11 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 4 ноября курс валют будет таким:

  • доллар – 42,04 гривны;
  • евро – 48,42 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию утро 3 ноября курс доллара на наличном рынке составлял:

  • в банках по данным "Минфина": покупка – 41,70 гривны, продажа – по 42,10 гривны,
  • на черном рынке: покупка – 42,10 гривны, продажа – по 42,12 гривны,
  • в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,85 гривны, продажа – по 42,20 гривны.

 

Что будет с курсом на этой неделе?

  • Как рассказала для 24 Канала банкира Анна Золотько, в начале ноября ожидается устойчивость курса с умеренными колебаниями в первой половине недели. Кроме того, сигналы относительно снижению официального курса НБУ, также крупные интервенции создают предпосылки для краткосрочной стабилизации.

  • На курс также будет влиять инфляционный отчет НБУ, где указано, что постепенное снижение инфляции смягчать ожидания относительно резких изменений учетной ставки, что в целом поддерживает гривну.

  • Банкир добавляет, что риски до сих пор остаются, среди которых задержки внешних поступлений, геополитические и энергетические потрясения.