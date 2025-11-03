Ценовой скачок валюты: до какой отметки достигнет доллар
- Официальный курс доллара США на 4 ноября составит 42,04 гривны, а евро – 48,42 гривны.
- На 3 ноября официальные валюты за выходные опустились, особенно евро, которое потеряло 11 копеек.
Официальный доллар с почти 42 гривен опустился до 41,89 гривны за выходные, а евро потеряло еще больше –11 копеек. Впрочем завтра, 4 ноября, цена обеих валют вырастет, особенно американской валюты, которая пересечет отметку в 42 гривны.
Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,89 гривны. То есть цена американской валюты упала на 8 копеек против 31 октября. Официальный курс евро составляет 48,40 гривны, то есть цена упала на 11 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 4 ноября курс валют будет таким:
- доллар – 42,04 гривны;
- евро – 48,42 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию утро 3 ноября курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках по данным "Минфина": покупка – 41,70 гривны, продажа – по 42,10 гривны,
- на черном рынке: покупка – 42,10 гривны, продажа – по 42,12 гривны,
- в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,85 гривны, продажа – по 42,20 гривны.
Что будет с курсом на этой неделе?
Как рассказала для 24 Канала банкира Анна Золотько, в начале ноября ожидается устойчивость курса с умеренными колебаниями в первой половине недели. Кроме того, сигналы относительно снижению официального курса НБУ, также крупные интервенции создают предпосылки для краткосрочной стабилизации.
На курс также будет влиять инфляционный отчет НБУ, где указано, что постепенное снижение инфляции смягчать ожидания относительно резких изменений учетной ставки, что в целом поддерживает гривну.
Банкир добавляет, что риски до сих пор остаются, среди которых задержки внешних поступлений, геополитические и энергетические потрясения.