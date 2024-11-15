Курс будет двигаться до 45 гривен: какой прогноз аналитиков, банкиров и населения

Согласно ожиданиям финансовых аналитиков, банкиров, руководителей предприятий и населения, курс доллара подорожал. Об этом свидетельствуют прогнозы в октябре, которые были выше, чем в сентябре этого года. Кроме того, на следующие 12 месяцев также ожидается рост валюты.

Какие ожидания в Украине относительно будущего курса

Аналитики ожидали в октябре курс на уровне 44,08 гривны за доллар, а это выше чем предыдущий прогноз в 43,98 гривны за доллар, передает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ.

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Зато население в октябре прогнозировало курс на уровне 44,54 гривны за доллар , а это выше сентябрьского прогноза в 44,03 гривны.

, а это выше сентябрьского прогноза в 44,03 гривны. А вот руководители предприятий ждут совсем другой курс – уровне 43,72 гривны за доллар, впрочем это данные за август.

Интересно! Украинские банкиры прогнозируют, что через 12 месяцев курс будет на уровне 44,92 гривны за доллар. И это выше прогноза в июле, который составлял 43,15 гривны за доллар.

Что происходит с долларом

На сегодня в Украине действует режим управляемой гибкости, который предусматривает регулирование Нацбанком рыночных тенденций, покрывая структурный дефицит на валютном рынке из своих резервов.

По состоянию на 15 ноября официальный курс доллара составляет 41,24 гривны за доллар. В аналогичный период прошлого года он составлял 36,31 гривны за доллар. То есть за год цена курса выросла почти на 5 гривен.

В аналогичный период прошлого года он составлял 36,31 гривны за доллар. То есть за год цена курса выросла почти на 5 гривен. Согласно госбюджету на 2024 год средний курс в Украине определен на уровне 40,7 гривны за доллар.

в Украине определен А согласно проекту бюджета на 2025 год средний курс составляет уже 45 гривен за доллар.

Напоминаем! В соответствии с Бюджетной декларации на 2025 – 2027 годы, которую одобрили в Кабмине в этом июне, рост среднего курса также произойдет и в 2026 и 2027 годах, а именно на 46,5 гривны и 46,4 гривны соответственно.