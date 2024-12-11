Опускаются и растут: как изменились цены на доллар и евро: как изменились цены на доллар и евро

Доллар на валютном рынке прибавил в цене, больше всего стоимость выросла в банках. Кроме того, на черном рынке тоже наблюдается подорожание. Евро одновременно на черном рынке опустилось.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 11 декабря, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,40 гривны (+10 копеек против 10 декабря) и продажа по 41,90 гривны (+10 копеек).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 43,70 гривны (+5 копеек), а продажа по 44,31 гривне (+1 копейка).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,89 гривны (+4 копейки), а продать по 41,91 гривне (+5 копеек).

(+4 копейки), а продать по (+5 копеек). Покупка евро по 44,20 гривны (-5 копеек), а продажа по 44,35 гривны (-8 копеек).

Курс в обменниках

По состоянию на 10 декабря, доллары покупают обменники по: 41,26 гривны (+12 копеек), а продают по 41,88 гривны (+10 копеек), по данным finance.ua.

(+12 копеек), а продают по (+10 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 43,66 гривны (+18 копеек), а продают по 44,51 гривны (+7 копеек).

До какого уровня достиг курс доллара

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Канала рассказала, что важным фактором влияния на этой неделе будет заседание комитета по монетарной политике НБУ.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Скорее всего, несмотря на большое ускорение инфляции в последние месяцы, регулятор оставит ставку на текущем уровне.

По словам Золотько, нельзя однозначно исключать и сценарий повышения ставки, при котором гривна будет иметь важную поддержку.

Заметьте! В наличном сегменте стоимость доллара будет колебаться в пределах диапазона 41,60 – 42 гривен за доллар.