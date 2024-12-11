Опускаются и растут: как изменились цены на доллар и евро: как изменились цены на доллар и евро
Доллар на валютном рынке прибавил в цене, больше всего стоимость выросла в банках. Кроме того, на черном рынке тоже наблюдается подорожание. Евро одновременно на черном рынке опустилось.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 11 декабря, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,40 гривны (+10 копеек против 10 декабря) и продажа по 41,90 гривны (+10 копеек).
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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.
- Покупка евро происходит по 43,70 гривны (+5 копеек), а продажа по 44,31 гривне (+1 копейка).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно в среднем по 41,89 гривны (+4 копейки), а продать по 41,91 гривне (+5 копеек).
- Покупка евро по 44,20 гривны (-5 копеек), а продажа по 44,35 гривны (-8 копеек).
Курс в обменниках
- По состоянию на 10 декабря, доллары покупают обменники по: 41,26 гривны (+12 копеек), а продают по 41,88 гривны (+10 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 43,66 гривны (+18 копеек), а продают по 44,51 гривны (+7 копеек).
До какого уровня достиг курс доллара
Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Канала рассказала, что важным фактором влияния на этой неделе будет заседание комитета по монетарной политике НБУ.
Скорее всего, несмотря на большое ускорение инфляции в последние месяцы, регулятор оставит ставку на текущем уровне.
По словам Золотько, нельзя однозначно исключать и сценарий повышения ставки, при котором гривна будет иметь важную поддержку.
Заметьте! В наличном сегменте стоимость доллара будет колебаться в пределах диапазона 41,60 – 42 гривен за доллар.