Доллар продолжает расти: где выгоднее всего сдать валюту
17 марта 2023, 10:05Читати новину українською
Курс доллара на наличном рынке продолжает расти, однако без резких скачков. За сутки американская валюта прибавила в среднем 5 копеек.
Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 17 марта наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 38,35 гривны (+5 копеек против 16 марта), а купить за 38,75 гривны (без изменений).
Актуально Доллар почти по 38 гривен: продолжит ли курс падать на этой неделе
- Наличное евро банки покупают за 40,24 гривны (-16 копеек), а продают в среднем по 41,10 гривны (без изменений).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 38,40 гривны (-3 копейки), а продают – за 38,75 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,65 гривны (+5 копеек), а продажа – 41,02 гривны (+11 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,62 гривны (+4 копейки), а продажа – 38,72 гривны (+2 копейки).
- Евро покупают по 40,78 гривны (+17 копеек), а продают за 41,01 гривны (+6 копеек).
Чего ждать от курса на следующей недели
В комментарии 24 Каналу банкир Герман Марченко рассказал, что в период с 20 по 26 марта на валютном рынке будет наблюдаться уже привычная ситуация: при незначительных временных колебаниях, не превышающих 0,3 гривны, наличный курс доллара и евро будут оставаться на стабильном уровне.
На следующей неделе наличный курс сохранится в рамках 38–39 гривен за доллар и 40–41 гривен за евро без заметных или базисных изменений.