Доллар резко начал расти: как изменился курс в обменниках за сутки
3 марта 2023, 09:57Читати новину українською
Курс доллара на наличном рынке вернулся к тенденции роста. Без существенных изменений остается ситуация только на черном рынке, а вот в обменниках и банках доллар прибавил.
Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 3 марта наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 38,50 гривны (+10 копеек против 2 марта), а купить за 39,30 гривны (+10 копеек).
Актуально Американские горки для доллара: может ли курс внезапно пойти вверх
- Наличное евро банки покупают за 40,50 гривны (+20 копеек), а продают в среднем по 41,35 гривны (без изменений).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 38,76 гривны (+19 копеек), а продают – за 39,99 гривны (+82 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,72 гривны (+12 копеек), а продажа – 41,15 гривны (+21 копейка).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,83 гривны (-2 копейки), а продажа – 39 гривен (без изменений).
- Евро покупают по 40,85 гривны (-7 копеек), а продают за 41,15 гривны (-4 копейки).
Почему курс начал расти
Анна Золотько, в комментарии 24 Каналу, отметила, что обычно за падением следует ровно противоположная ситуация. Поскольку за время ажиотажа формируется навес отложенного спроса, как сейчас.
Так что за этой волной укрепления придет волна ослабления гривны. Она будет менее мощной, но именно во время нее наличный рынок будет искать новое равновесное значение. Самый сложный вопрос заключается в том, где остановится волна ревальвации наличной гривны. К сожалению, честный ответ на этот вопрос может дать только рынок.