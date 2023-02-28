Курс доллара обвалился: стоит ли уже сейчас покупать валюту

Сегодня утром курс доллара обвалился ниже психологической отметки, достигнув чуть более 38 гривен. Однако банкиры советуют не поддаваться массовому ажиотажу. Покупать валюту сейчас или нет, узнавал 24 Канал.

Что означает сегодняшнее резкое падение доллара

Как рассказывает Герман Марченко, директор департамента казначейства Акционерного Общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK), такое резкое падение не следует рассматривать как смену валютных трендов.

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Укрепление гривны мы наблюдали на протяжении всего февраля. Сегодняшняя ситуация свидетельствует, что экономическая ситуация в стране стабилизируется.

Герман Марченко Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK) Напомним, что инфляция с начала года составляет 1,5%, а международная макрофинансовая помощь цементирует государственный бюджет, уменьшая разрыв между доходами и расходами. В то же время и в укреплении гривни есть свои сознательные "пределы": на наш взгляд, курсовой коридор в 38,00 – 39,50 гривни является наиболее экономически обоснованным.

Главное – без чрезмерного ажиотажа

Герман Марченко рассказывает, что нынешняя ситуация с курсом доллара – это так называемые "рябь", то есть мелкие волны.

Это следует воспринимать спокойно, без чрезмерного ажиотажа, и вряд ли это свидетельствует об искусственном приближении наличного курса к курсу коммерческих банков и официальному курсу,

– говорит эксперт.

По всем прогнозам такая курсовая ситуация "не навсегда", и в ближайшие 2 – 3 дня она выровняется, поэтому гражданам не стоит поддаваться на такие колебания и скупать массово валюту. Только если есть острая потребность.

Среди причин, которые могли повлечь такое колебание, вполне может быть избыток наличной валюты, т.е.

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