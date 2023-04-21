Доллар резко вырос в обменниках и на черном рынке

Наличный доллар резко подорожал и стремительными темпами приближается к 39 гривнам. За сутки американская валюта добавила 30 копеек в обменниках.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 21 апреля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,70 гривны (+15 копеек против 20 апреля), а купить за 38,20 гривны (+13 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 41 гривну (+25 копеек), а продают в среднем по 41,70 55 гривны (+5 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,68 гривны (+3 копейки), а продают – за 38,25 гривны (+30 копеек), по данным finance.ua.

(+3 копейки), а продают – за (+30 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,10 гривны (+1 копейка), а продажа – 41,85 г ровные (+43 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,10 гривны (+20 копеек), а продажа – 38,23 гривны (+23 копейки).

(+20 копеек), а продажа – (+23 копейки). Евро покупают по 41,55 гривны (+24 копейки), а продают за 41,77 гривны (+27 копеек).

Чего ждать от курса на этой неделе

По мнению директора департамента казначейских операций Юнекс Банка Анны Золотько, в течение этой недели курс доллара на наличном рынке будет колебаться в диапазоне 37,5 – 38,4 гривны за доллар.

А вот банкир Герман Марченко в комментарии 24 Каналу спрогнозировал, что с 17 по 23 апреля доллар будет оставаться в коридоре 36,9 – 37,5 гривны, евро не превысит 41 гривну в цене. Такому курсообразованию будет способствовать сбалансирование предложения и спроса на рынке после праздника.