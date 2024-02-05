Валюты на наличном рынке подешевели: какова стоимость доллара и евро

За выходные валюты потеряли цену как в банках, так и на черном рынке и обменниках. Существеннее всего цена американской валюты упала на черном рынке, а евро потеряло более 50 копеек в обменниках.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 5 февраля, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,57 гривны (-3 копейки против 2 февраля), а продажа – 38,10 гривны (-9 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 40,80 гривны (без изменений), а продажа – в среднем за 41,60 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,95 гривны (-10 копеек), а продажа – 38,05 гривны (-10 копеек).

(-10 копеек), а продажа – (-10 копеек). Евро покупают за 41,28 гривны (-12 копеек), а продают за 41,50 гривны (-10 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,70 гривны (-4 копейки), а продажа – 38,19 гривны (+1 копейка), по данным finance.ua.

(-4 копейки), а продажа – (+1 копейка), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 40,70 гривны (-53 копейки), а продажа – 41,66 гривны (-3 копейки).

Стоимость курса доллара на этой неделе

В разговоре с 24 Каналом банкир Тарас Лесовой рассказывает, что Украина имеет достаточное количество валовых финрезервов.

На сегодня их размер составляет ориентировочно 40 миллиардов долларов.

Кроме того, важным вопросом для Нацбанка остается разблокирование границ и решение трудностей в предоставлении макрофинансовой помощи. Это влияет на стабильность валютного рынка.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Всего в течение недели курсовые коридоры возможных изменений приобретут такие очертания: на безналичном рынке 37,75 – 38,75 гривны за доллар и 40 – 42 гривны за евро, а на наличном рынке 38 – 39,5 гривны за доллар и 41 – 43 гривны за евро.

По словам банкира, на этой неделе будут сохраняться тенденции, которые возникали в январе. Вероятные колебания если и будут, то незначительные.