Официальный курс валюты: как упал доллар и евро

За выходные официальный доллар потерял 15 копеек, а официальное евро потеряло 30 копеек. Завтра, 8 апреля, цена обеих валют еще больше опустится – до предела 41 гривны и 45 гривен соответственно.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,19 гривны. То есть цена валюты упала на 15 копеек против 4 апреля. Официальный курс евро взамен составляет 45,55 гривны. То есть цена упала на 30 копеек.

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По состоянию на 8 апреля курс НБУ будет такой:

доллар – 41,08 гривны,

евро – 45,05 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 7 апреля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 40,82 гривны , продажа – по 41,42 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 40,98 гривны , продажа – по 40,95 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 40,40 гривны, продажа – по 41,20 гривны.

Каково влияние пошлин Трампа на курс доллара

Еще раньше банкир Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что весомых изменений курс доллара не претерпит после решения о введения пошлин США против всех стран мира.

Таким образом, колебания официального курса может произойти в пределах 41,2 – 41,8 гривны за доллар на этой неделе.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Ситуация на украинском валютном рынке вряд ли будет зависеть от Трампа, а скорее от баланса спроса и предложения. Кроме этого, вряд ли новые тарифы могут существенно побудить граждан к каким-то паническим проявлениям.

Лесовой добавил, что украинцы массово не будут покупать или обменивать валюту в обменниках и банках, ведь наш рынок ситуация с тарифами почти не затронет.