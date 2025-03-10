НБУ повысил евро, а доллар опустил

Традиционно, официальный курс евро снова вырос в цене за выходные. В то же время курс доллара потерял стоимость, хоть и несущественно. На завтра, 11 марта, ожидается, что обе валюты подорожают.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,21 гривне. То есть цена валюты упала на 6 копеек против 7 марта. Официальный курс евро зато составляет 44,72 гривны. То есть цена выросла на 17 копеек.

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По состоянию на 11 марта курс НБУ будет такой:

доллар – 41,28 гривны,

евро – 44,77 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 10 марта курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,06 гривны , продажа – по 41,60 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,40 гривны , продажа – по 41,40 гривны ,

, продажа – , по состоянию на 9 марта, в обменниках: покупка – по 40,66 гривны, продажа – по 41,30 гривны.

На каком уровне будет доллар и евро на этой неделе

Как рассказал еще раньше для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, на рынке валют ситуация на этой неделе будет стабильной даже несмотря на то, что все факторы влияния на него довольно трудно учесть.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Мы склонны к оптимистическому видению: сейчас валютный рынок почти полностью защищен от негативных изменений.

Лесовой отметил, что сейчас идет период испытаний на психологическую устойчивость в веремии враждебных ИПСО и непомерного давления нового главы США, однако прежде всего изменения на рынке нужно связывать именно с экономическими факторами.

Прогнозируется, что на наличном рынке доллар будет на уровне 41,40 – 42 гривен за валюту, а евро – на уровне 43,50 – 50 45 гривен за валюту.