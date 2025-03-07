Как изменились доллар и евро накануне выходных

Доллар снова опустился в цене в конце рабочей недели. Существеннее всего стоимость упала на черном рынке. В то же время евро почти достигло 45 гривен в банках и в обменниках.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 7 марта, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,12 гривны (-8 копеек против 6 марта) и продажа по 41,67 гривны (-10 копеек).

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Покупка евро происходит по 44,25 гривны (+35 копеек), а продажа по 44,99 гривны (+44 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,42 гривны (-13 копеек), а продать по 41,40 гривны (-20 копеек).

(-13 копеек), а продать по (-20 копеек). Покупка евро по 44,54 гривны (+23 копейки), а продажа по 44,73 гривны (-11 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 40,73 гривны (-15 копеек), а продают по 41,50 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.

(-15 копеек), а продают по (+5 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 44,10 гривны (-10 копеек), а продают по 44,90 гривны (+11 копеек).

Какой курс прогнозируются

В комментарии 24 Канала банкир Тарас Лесовой отметил, что на следующей неделе на рынке коридоры валютных колебаний будут на уровне 41,40 – 42 гривны за доллар и 43,50 – 45 гривен за евро (на межбанке) и 41,40 – 42 гривны за доллар и 43,50 – 45 гривен за евро (на наличном рынке).

Кроме того, Лесовой добавляет, что ситуация на рынке будет контролируемой и без резких изменений. Все потому, что пе-первое, изменилась в очередной раз учетная ставка, которая будет действовать на упреждение ожидаемого роста потребительских цен и влиять на прочность гривны.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Соответственно и валютный рынок получил дополнительную "гарантию" и защиту от возможного роста спроса на валюту.

Во-вторых, новая учетная ставка вместе с валютными интервенциями позволяют Нацбанку держать в балансе спрос и предложение, что безусловно скажется на курсовой стабильности.

Обратите внимание! Важными факторами также станут международная финансовая помощь, разница между курсами наличного и безналичного рынков, режим управляемой гибкости сам по себе не предусматривает резких курсовых взлетов или падений.