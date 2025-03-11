НБУ приостановил темпы роста евро: как будет меняться валюта в дальнейшем

По состоянию на 11 марта, НБУ впервые за некоторое время повысил курс евро всего на несколько копеек. Рост курса доллара превысил рост европейской валюты. Впрочем на завтра, 12 марта, цены обеих валют кардинально изменятся.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,28 гривны. То есть цена валюты выросла на 7 копеек против 10 марта. Официальный курс евро зато составляет 44,77 гривны. То есть цена выросла на 5 копеек.

Читайте также Существенная разница в цифрах: украинцы пополнили бюджет Польши больше, чем получили выплат

По состоянию на 12 марта курс НБУ будет такой:

доллар – 41,41 гривны,

евро – 45,21 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 11 марта курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,10 гривны , продажа – по 41,65 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,49 гривны , продажа – по 41,45 гривны ,

, продажа – , по состоянию на 9 марта, в обменниках: покупка – по 41,23 гривны, продажа – по 41,55 гривны.

Какого курса доллара и евро ожидать

Банкир Тарас Лесовой спрогнозировал для 24 Канала, что на валютном рынке ожидается стабильная ситуация на этой неделе. В то же время он отметил, что все факторы влияние пока невозможно учесть.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Мы склонны к оптимистическому видению: сейчас валютный рынок почти полностью защищен от негативных изменений.

Таким образом, на наличном рынке и на межбанке диапазоны курсовых изменений сравняются: