Доллар стабильно дешевеет: где выгоднее всего купить и сдать валюту
19 января 2023, 10:06Читати новину українською
Доллар стабильно дешевеет на наличном рынке на этой неделе. Сколько стоит валюта в банках, обменниках и черном рынке, читайте также.
Курс валют в банках
- За данным "Минфина", 19 января наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 40 гривны (-10 копеек против 18 января), а купить за 40,55 гривны (-5 копеек).
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- Наличное евро банки покупают за 42,45 гривны (-5 копеек), а продают в среднем по 43,30 гривны (+5 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 40,12 гривны (-6 копеек), а продают – за 40,44 гривны (-14 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 42,95 гривны (+39 копеек), а продажа – 43,30 гривны (+6 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,27 гривны (+13 копеек), а продажа – 40,40 гривны (-9 копеек).
- Евро покупают по 43 гривны (без изменений), а продают за 43,25 гривны (-9 копеек).
Курс доллара на этой неделе
Банкирша Анна Золотько, в комментарии 24 Каналу отметила, что утро 16 января началось с новой волны укрепления гривны. Вместе с тем, по ее мнению, в течение этой недели тренд по укреплению гривны будет понемногу ослабевать.
И вообще курсовое движение может оказаться разнонаправленным. Вместе с тем значительных колебаний, учитывая сбалансированность рынка, в середине месяца банкирша не ожидает. По моему мнению, в ближайшие 7 дней курс доллара будет колебаться в коридоре 40 – 40,80 гривен за доллар.