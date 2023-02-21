Доллар снова падает: сохранится ли эта тенденция в течение недели
21 февраля 2023, 10:01Читати новину українською
Курс доллара развернулся в сторону падения, а гривна укрепилась от 5 до 10 копеек на наличном рынке. Где сегодня самый выгодный курс, рассказываем дальше.
Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 21 февраля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 39,50 гривны (-5 копеек против 20 февраля), а купить за 39,96 гривны (-2 копейки).
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- Наличное евро банки покупают за 41,70 гривны (-10 копеек), а продают в среднем по 42,50 гривны (-10 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 39,58 гривны (-9 копеек), а продают – за 39,88 гривны (-9 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 41,72 гривны (-35 копеек), а продажа – 42,29 гривны (-9 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,70 гривны (-10 копеек), а продажа – 39,80 гривны (-10 копеек).
- Евро покупают по 42,05 гривны (-7 копеек), а продают за 42,21 гривны (-11 копеек).
Чего ждать от курса этой недели
Банкирша Анна Золотько, в комментарии 24 Каналу, отметила, что в течение этой недели, пользуясь предстоящими выплатами зарплат украинцам, участники наличного рынка попытаются в очередной раз развернуть курсовой тренд.
Вместе с тем подчеркивает, что если эти попытки в конечном итоге не будут поддержаны реальным спросом, существенного роста курса ожидать не стоит.
По моему мнению, курс доллара на наличном рынке в течение этой недели будет находиться в коридоре 39,5 – 40,3 гривны за доллар.