Доллар снова падает: сохранится ли эта тенденция в течение недели

Курс доллара развернулся в сторону падения, а гривна укрепилась от 5 до 10 копеек на наличном рынке. Где сегодня самый выгодный курс, рассказываем дальше.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 21 февраля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 39,50 гривны (-5 копеек против 20 февраля), а купить за 39,96 гривны (-2 копейки).

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Наличное евро банки покупают за 41,70 гривны (-10 копеек), а продают в среднем по 42,50 гривны (-10 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 39,58 гривны (-9 копеек), а продают – за 39,88 гривны (-9 копеек), по данным finance.ua.

(-9 копеек), а продают – за (-9 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,72 гривны (-35 копеек), а продажа – 42,29 гривны (-9 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,70 гривны (-10 копеек), а продажа – 39,80 гривны (-10 копеек).

(-10 копеек), а продажа – (-10 копеек). Евро покупают по 42,05 гривны (-7 копеек), а продают за 42,21 гривны (-11 копеек).

Чего ждать от курса этой недели

Банкирша Анна Золотько, в комментарии 24 Каналу, отметила, что в течение этой недели, пользуясь предстоящими выплатами зарплат украинцам, участники наличного рынка попытаются в очередной раз развернуть курсовой тренд.

Вместе с тем подчеркивает, что если эти попытки в конечном итоге не будут поддержаны реальным спросом, существенного роста курса ожидать не стоит.