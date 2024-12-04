Доллар почти по 42 гривны: курс валюты в начале декабря
В банках доллар немного прибавил в цене, а евро потеряло, в то же время на черном рынке ситуация противоположная. Только в обменниках курсы обеих валют подорожали вместе.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 4 декабря, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,50 гривны (+5 копеек против 3 декабря) и продажа по 41,99 гривны (+9 копеек).
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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.
- Покупка евро происходит по 43,60 гривны (без изменений), а продажа по 44,25 гривны (-5 копеек).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно в среднем по 41,88 гривны (-3 копейки), а продать по 41,85 гривны (-10 копеек).
- Покупка евро по 44,13 гривны (+3 копейки), а продажа по 44,28 гривны (-1 копейка).
Курс в обменниках
- Доллары покупают обменники по: 41,60 гривны (+4 копейки), а продают по 41,99 гривны (+11 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 44 гривны (+16 копеек), а продают по 44,38 гривны (+7 копеек).
Какой курс доллара прогнозируют
Как рассказала для 24 Канала банкир Анна Золотько, к концу прошлой недели курс валюты достиг 41,57 – 41,62 гривны за доллар.
На этой неделе ожидается продолжение тренда на повышенный спрос на иностранную валюту.
Сохранение усиленного спроса в течение следующих дней будет происходить:
- из-за переходной даты,
- массированных выплат украинцам зарплат,
- объемное погашение ОВГЗ в середине недели.
В то же время Золотько добавляет, что эта неделя В течение этой недели стоимость доллара в наличном сегменте будет колебаться в диапазоне 41,6 – 42 гривен за доллар.