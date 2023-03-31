Доллар продолжает стремительно падать: какой курс в обменниках

Курс доллара продолжает стремительно падать на наличном рынке. За сутки курс продажи американской валюты в обменниках упал более чем на 30 копеек.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 31 марта наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,50 гривны (-5 копеек против 30 марта), а купить за 38,05 гривны (-10 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 40,40 гривны (без изменений), а продают в среднем по 41,15 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,50 гривны (+2 копейки), а продают – за 37,92 гривны (-31 копейка), по данным finance.ua.

(+2 копейки), а продают – за (-31 копейка), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,52 гривны (-10 копеек), а продажа – 40,95 гривны (-10 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,65 гривны (-14 копеек), а продажа – 37,95 гривны (+5 копеек).

(-14 копеек), а продажа – (+5 копеек). Евро покупают по 40,70 гривны (-10 копеек), а продают за 41,05 гривны (+5 копеек).

Каким будет курс в первую неделю апреля

Банкир Герман Марченко прогнозировал, что курс доллара на этой неделе будет находиться в коридоре от 37,8-38,8 гривны за доллар и 40-41 гривны за евро.

Банкир Герман Марченко в комментарии 24 Каналу отметил, что в Пасхальный период гривна может укрепиться на 2 – 3%.