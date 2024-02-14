Доллар стремительно подорожал: за сколько можно сдать валюту в банках и на черном рынке
14 февраля 2024, 11:31Читати новину українською
Курс доллара в банках и на черном рынке существенно прибавил в цене за сутки. Банкир рассказала, пересечет ли американская валюта отметку в 38 гривен.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 14 февраля, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38 гривен (+25 копеек против 13 февраля), а продажа – 38,47 гривны (+17 копеек).
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- Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 40,90 гривны (+10 копеек), а продажа – в среднем за 41,65 гривны (+15 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,33 гривны (+14 копеек), а продажа – 38,41 гривны (+11 копеек).
- Евро покупают по 41,40 гривны (без изменений), а продают за 41,65 гривны (+8 копеек).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,90 гривны (-5 копеек), а продажа – 38,55 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 41,23 гривны (+3 копеек), а продажа – 41,68 гривны (-6 копеек).
Какая ситуация на валютном рынке
Анна Золотько в комментарии 24 Каналу рассказала, что на валютном рынке на прошлой неделе активность была довольно низкой. Особенно в безналичном сегменте.
Спрос на валюту со стороны населения, в течение прошлой недели, сокращался. Однако это происходило не так заметно.
На сегодня курс гривны на наличном рынке не смог преодолеть 38 гривен за доллар, говорит банкир.
В последние два дня даже несколько откорректировался до 38,10 – 38,38 15 гривны за доллар,
– говорит Анна Золотько.