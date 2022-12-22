Доллар стремительно продолжает расти: какой курс в обменниках и на черном рынке

Доллар продолжает расти на наличном рынке. Существеннее всего американская валюта добавила в обменниках – на 31 копейку за сутки. А вот в банках курс практически не изменился.

Курс валют в банках

За данным "Минфина", 22 декабря наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 39,80 гривны (без изменений против 21 декабря), а купить за 40,30 гривны (+5 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 41,50 гривны (-10 копеек), а продают в среднем по 42,32 гривны (+2 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 39,98 гривны (+31 копейка), а продают – за 40,37 гривны (+15 копеек), по данным finance.ua.

(+31 копейка), а продают – за (+15 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 42 гривны (+26 копеек), а продажа – 42,45 гривны (+17 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,20 гривны (+12 копеек), а продажа – 40,35 гривны (+15 копеек).

(+12 копеек), а продажа – (+15 копеек). Евро покупают по 42,20 гривны (+15 копеек), а продают за 42,40 гривны (+18 копеек).

Какой будет на этой неделе

Банкирша Анна Золотько, в комментарии 24 канала рассказала, что на этой неделе гривна может снова оказаться ниже психологической отметки в 40 гривен. Однако вместе с тем опыт прошедших недель показывает, что еще уровень сопротивления на указанной отметке очень значителен и преодолеть его непросто. Также банкирша добавила, что предпосылок для существенного роста курса на недельном горизонте не видит.