Доллар продолжает терять цену на рынке

Как и несколько дней подряд американская валюта на наличном рынке дешевеет. На черном рынке валюту потеряла существеннее всего за последние сутки, а в обменниках курс обменную составляет менее 42 гривны. Евро также немного потеряло цены, но в обменниках покупка валюты выросла.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 24 января, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,90 гривны (без изменений по сравнению с 23 января) и продажа по 42,40 гривны (-5 копеек).

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Покупка евро происходит по 43,62 гривны (+2 копейки), а продажа по 44,20 гривны (-5 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 42,17 гривны (-17 копеек), а продать по 42,30 гривны (-10 копеек).

(-17 копеек), а продать по (-10 копеек). Покупка евро по 44,02 гривны (-7 копеек), а продажа по 44,18 гривны (-2 копейки).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по: 41,63 гривны (-20 копеек), а продают по 42,36 гривны (+7 копеек), по данным finance.ua.

(-20 копеек), а продают по (+7 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 43,63 гривны (-11 копеек), а продают по 44,43 гривны (+24 копейки).

Что прогнозируют банкиры на следующей неделе

По словам банкира Тараса Лесового для 24 Канала, январь сопровождается достаточно "оживленными" изменениями. Однако курсовые показатели, хоть и постепенно росли, однако это происходило без чрезмерного темпа.

В то же время изменение учетной ставки и ожидания дальнейших изменений является признаком того, что регулятор достаточно вовремя применяет механизм укрепления гривны, что вместе с валютными интервенциями в ближайшее время может "приглушить" движение курсов вверх и в дальнейшем успокоит инфляцию,

- сказал Тарас Лесовой.

На следующей неделе ожидается, что курсы валют будут на таких уровнях:

На межбанке: 42 – 42,30 гривны за доллар и 43,50 – 45 гривны за евро,

42 – 42,30 гривны за доллар и 43,50 – 45 гривны за евро, На наличном рынке: 42,30 – 42,85 гривны за доллар и 45 – 47,50 гривны за евро.

Важно! В конце января можно рассчитывать на то, что ситуация на валютном рынке не выйдет из-под контроля, а все текущие изменения будут совпадать с экономическими реалиями.