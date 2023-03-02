Американские горки для доллара: может ли курс внезапно пойти вверх

Курс доллара к гривне существенно упал за последние дни, однако банкиры отмечают, что за подобным снижением будет следовать рос. Когда и сколько ждать скачка курса, рассказываем дальше.

Что происходит с курсом на наличном рынке

28 февраля курс доллара резко снизился в сутки. Так, например, в обменниках падение произошло в пределах гривны. Сегодня покупка американской валюты продолжила снижаться, а вот продажи несколько выросли.

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Юрий Крахмал Руководитель службы продаж казначейских продуктов АО "Банк Авангард" Укрепление гривны в начале года происходит благодаря положительным экономическим новостям. А именно о том, что Украина в этом году может рассчитывать на достаточную финансовую поддержку мирового сообщества. Также "уверенности" гривни добавили заверения НБУ, что в ближайшее время режим фиксированного курса останется без изменений.

Наличный курс 2 марта

​ В банках Украину можно продать в среднем за 38,40 гривны (-10 копеек против 1 марта ), а купить за 39,20 гривны (-10 копеек).

Украину можно продать в среднем за 38,40 гривны (-10 копеек против 1 марта ), а купить за 39,20 гривны (-10 копеек). В обменниках покупают доллар США в среднем за 38,57 гривны (-38 копеек), а продают – за 39,17 гривны (+75 копеек).

покупают доллар США в среднем за 38,57 гривны (-38 копеек), а продают – за 39,17 гривны (+75 копеек). На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,85 гривны (-2 копейки), а продажа – 39 гривен (+2 копейки).

Банкир Герман Марченко объяснил, что такое падение курса ничто иное как рябь, или так называемые мелкие волны. Поэтому считает, что их следует воспринимать спокойно, без чрезмерного ажиотажа. Больше того, по его мнению, вряд ли это свидетельствует об искусственном приближении наличного курса к курсу коммерческих банков и официальному курсу.

Почему курс может возрасти

Анна Золотько предупреждает, что обычно за подобным падением следа ровно противоположная ситуация. Поскольку за время ажиотажа формируется навес отложенного спроса, как сейчас.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Так что за этой волной укрепления придет волна ослабления гривны. Она будет менее мощной, но именно во время нее наличный рынок будет искать новое равновесное значение. Самый сложный вопрос состоит в том, где именно остановится волна ревальвации наличной гривны. К сожалению, честный ответ на этот вопрос может дать только рынок.

Каким будет курс в ближайшее время: прогноз

Герман Марченко Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK) Есть все основания полагать, что в течение 2-3 дней курсовая ситуация выровняется и будет в коридоре 38,00-39,50 гривны за доллар. То есть, даже если и есть основания для укрепления гривни, все равно есть определенные пределы, до которых национальная валюта может дойти.

Анна Золотько прогнозирует, что курс будет в пределах 37,3 – 37,6 гривны за доллар, а ниже 38 – 38,2 гривны за доллар стоимость доллара упасть не сможет.