НБУ повышает доллар, а евро опускает

Курс официального доллара вырос на 12 копеек за последние сутки, в то же время курс евро упал. С новой рабочей недели обе валюты подорожают, особенно американская валюта.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,59 гривны. То есть цена валюты выросла на 12 копеек против 1 мая. Официальный курс евро в свою очередь составляет 47,08 гривны. То есть цена упала на 8 копеек.

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По состоянию на 5 мая курс НБУ будет такой:

доллар – 41,70 гривны,

евро – 47,31 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 2 мая курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,25 гривны , продажа – по 41,90 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,58 гривны , продажа – по 41,58 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 41,02 гривны, продажа – по 41,64 гривны.

Какой прогноз курса доллара и евро

Банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что доллар на межбанке, вероятно, будет держаться в пределах 41,20 – 41,60 гривны.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка

Зеркальная ситуация будет происходить и на наличном рынке, собственно можно ожидать, что разница между курсами межбанка и наличного рынка будет почти нулевой.

На следующей неделе на курс валют может повлиять события, связанные с войной. Речь идет как о разговорах о возможном завершении, так и об обострении на фронте.

Обратите внимание! Доллар будет колебаться в пределах 41,20 – 41,60 гривны, евро – 45 – 48 гривен как на межбанке, так и в обменниках.