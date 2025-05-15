Взлеты и падения: как изменился курс доллара и евро за сутки

В банках наблюдается рост доллара и евро, однако в обменниках цена валют наоборот опустилась. На черном рынке доллар упал, а евро наоборот выросло, но несущественно.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 15 мая, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,22 гривны (+7 копеек против 14 мая) и продажа по 41,80 гривны (+1 копейка).

Смотрите также Украинцы доверяют цифровым платежам несмотря на рост мошенничества, – Visa

Покупка евро проходит по 46,15 гривны (+25 копеек), продажа – по 47,02 гривны (+22 копейки).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,50 гривны (-5 копеек), а продать по 41,55 гривны (без изменений).

(-5 копеек), а продать (без изменений). Покупка евро по 46,55 гривны (+11 копеек), а продажа по 46,72 гривны (-2 копейки).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 40,65 гривны (-32 копейки), а продают по 41,57 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.

(-32 копейки), а продают (+6 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 45,72 гривны (-45 копеек), а продают по 46,92 гривны (+1 копейка).

По сколько будет доллар на этой неделе

На эту неделю банкир Тарас Лесовой для 24 Канала рассказал, что курс доллара будет находиться на уровне 41,25 – 41,65 гривны за доллар. Таким образом, валюта не пересечет отметки в 42 гривны и будет оставаться стабильной.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Колебания валют будут минимальные, но как в сторону роста, так и в сторону уменьшения.

В то же время НБУ традиционно будет играть главную роль на рынке, а интервенции будут на уровне 600 – 8-– миллионов долларов в день, что является нормой.