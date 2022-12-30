Доллар вырос в цене в конце 2023 года
30 декабря 2022, 10:41Читати новину українською
Наличный курс доллара существенно вырос в банках и на черном рынке, прибавив 20 копеек за сутки. А вот в обменниках курс изменился не столь существенно.
Курс валют в банках
- За данным "Минфину", 30 декабря наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 40,20 гривен (+20 копеек против 29 декабря), а купить за 40,80 гривны (+20 копеек).
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- Наличное евро банки покупают за 42 гривны (+25 копеек), а продают в среднем по 42,77 гривны (+17 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 40,40 гривны (+5 копеек), а продают – за 40,81 гривны (+22 копейки), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 42,35 гривны (+10 копеек), а продажа – 42,80 гривны (-28 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,60 гривны (+20 копеек), а продажа – 40,80 гривны (+25 копеек).
- Евро покупают по 42,40 гривны (+15 копеек), а продают за 42,70 гривны (+20 копеек).
Курс доллара в 2023 году
Эксперты ожидают, что до конца года и первой недели нового года валютные тренды останутся такими же, а существенных изменений на валютном рынке не будет.
В период с января по февраль, по словам банкира Германа Марченко, коридор валютного курса может стать немного шире: от 40 до 42 гривен.
Предугадать все невозможно, особенно то, что может произойти неожиданно и повлиять на конъюнктуру рынка. Однако возможные колебания курса в течение 2 первых месяцев года вряд ли превысят 3%.