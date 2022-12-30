Доллар вырос в цене в конце 2023 года

Наличный курс доллара существенно вырос в банках и на черном рынке, прибавив 20 копеек за сутки. А вот в обменниках курс изменился не столь существенно.

Курс валют в банках

За данным "Минфину", 30 декабря наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 40,20 гривен (+20 копеек против 29 декабря), а купить за 40,80 гривны (+20 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 42 гривны (+25 копеек), а продают в среднем по 42,77 гривны (+17 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 40,40 гривны (+5 копеек), а продают – за 40,81 гривны (+22 копейки), по данным finance.ua.

(+5 копеек), а продают – за (+22 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 42,35 гривны (+10 копеек), а продажа – 42,80 гривны (-28 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,60 гривны (+20 копеек), а продажа – 40,80 гривны (+25 копеек).

(+20 копеек), а продажа – (+25 копеек). Евро покупают по 42,40 гривны (+15 копеек), а продают за 42,70 гривны (+20 копеек).

Курс доллара в 2023 году

В последнюю неделю декабря банкирша Анна Золотько прогнозировала, что курс доллара на наличном рынке будет колебаться в диапазоне 40,20 – 41,20 гривны за доллар. Также она прогнозировала, что тренд на ослабление гривни будет сохраняться на этой неделе из-за сконцентрированных выплат зарплат украинцам в последние дни года и роста потребительских настроений среди населения.

Эксперты ожидают, что до конца года и первой недели нового года валютные тренды останутся такими же, а существенных изменений на валютном рынке не будет.

В период с января по февраль, по словам банкира Германа Марченко, коридор валютного курса может стать немного шире: от 40 до 42 гривен.