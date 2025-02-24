В обменниках доллар более 42 гривен: как изменилась валюта 24 февраля

Пока в обменниках и на черном рынке доллар растет, как и евро, в банках ситуация несколько иная. Американская валюта хоть несущественно, но потеряла цену за выходные

Курс валют в банках

По состоянию на утро 24 февраля, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,40 гривны (-5 копеек против 21 февраля) и продажа по 41,99 гривны (-3 копейки).

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Покупка евро происходит по 43,40 гривны (+5 копеек), а продажа по 44,04 гривны (+4 копейки).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,82 гривны (+12 копеек), а продать по 41,80 гривны (+5 копеек).

(+12 копеек), а продать по (+5 копеек). Покупка евро по 43,80 гривны (+3 копейки), а продажа по 44 гривны (+2 копейки).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 41,60 гривны (+15 копеек), а продают по 42,10 гривны (+35 копеек), по данным finance.ua.

(+15 копеек), а продают по (+35 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 43,53 гривны (-3 копейки), а продают по 44,21 гривны (+29 копеек).

Что будет с курсом на этой неделе

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, на этой неделе не является исключением, что на рынок могут влиять различные обстоятельства. Однако НБУ благодаря своим действиям могут минимизировать курсовые изменения.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Кроме того, стоит внимания и чисто сезонный фактор снижения спроса на валюту из-за существенного, по сравнению с декабрем, сокращения расходов. А еще на рынок вышли экспортеры, пытающиеся реализовать избыток валюты, что само по себе свидетельствует об определенной курсовой стабильности, которая будет продолжаться и в дальнейшем.

По прогнозам Лесового, наличный рынок будет реагировать на курсовые показатели межбанка с добавлением незначительной комиссии: