Курс доллара завис на психологической отметке

Курс доллара на наличном рынке завис на психологической отметке между 40 и 41 гривной. За сутки курс добавил всего 2 копейки в обменниках, в банках и на черном рынке без изменений.

Курс валют в банках

За данным "Минфина", 11 января наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 40,20 гривны (без изменений против 12 января), а купить за 40,65 гривны (-5 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 42,20 гривны (без изменений), а продают в среднем по 42,95 гривны (без изменений).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 40,38 гривны (+2 копейки), а продают – за 40,60 гривны (без изменений), по данным finance.ua.

(+2 копейки), а продают – за (без изменений), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 42,84 гривны (+14 копеек), а продажа – 43,23 гривны (+18 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,45 гривны (без изменений), а продажа – 40,56 гривны (без изменений).

(без изменений), а продажа – (без изменений). Евро покупают по 42,65 гривны (без изменений), а продают за 42,87 гривны (без изменений).

Чего ждать от доллара на следующей неделе

Банкир Петр Мельник считает, что рост курса валют до 50 гривен за доллар в ближайшее время маловероятен. Также он считает, что НБУ не будет менять официальный курс доллара, закрепившийся на уровне 36,6 гривны.

В течение нескольких дней наблюдались незначительные курсовые "качели", все же не нарушившие валютные тренды последних 2,5 месяца, рассказал Герман Марченко в комментарии. 24 Каналу.