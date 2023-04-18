Доллар завис на психологической отметке: какой курс в банках и обменниках

Курс доллара на наличном рынке показывает разностороннюю динамику. В частности, в банках американская валюта зависла, а вот в обменниках и на черном рынке подешевела до 10 копеек.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 18 апреля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,50 гривны (без изменений против 17 апреля), а купить за 38 гривен (без изменений).

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Наличное евро банки покупают за 40,80 гривен (без изменений), а продают в среднем по 41,60 гривны (-5 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,57 гривны (+7 копеек), а продают – за 37,84 гривны (-13 копеек), по данным finance.ua.

(+7 копеек), а продают – за (-13 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,01 гривны (-3 копейки), а продажа – 41,43 г ровные (-11 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,73 гривны (-10 копеек), а продажа – 37,85 гривны (-14 копеек).

(-10 копеек), а продажа – (-14 копеек). Евро покупают по 41,07 гривны (-23 копейки), а продают за 41,35 гривны (-16 копеек).

Чего ждать от курса этой недели

По мнению директора департамента казначейских операций Юнекс Банка Анны Золотько, в течение этой недели курс доллара на наличном рынке будет колебаться в диапазоне 37,5 – 38,4 гривны за доллар.

А вот банкир Герман Марченко в комментарии 24 Каналу спрогнозировал, что с 17 по 23 апреля доллар будет оставаться в коридоре 36,9 – 37,5 гривны, евро не превысит 41 гривну в цене. Такому курсообразованию будет способствовать сбалансирование предложения и спроса на рынке после праздника.