Должен ли мобилизованный предприниматель платить налоги в 2025 году

Многие мужчины в Украине сейчас являются мобилизованными на военную службу. Однако многие из них были предпринимателями, поэтому задаются вопросом, следует ли им платить налоги.

Должен ли мобилизованный платить налоги

Пока же если ФЛП, находясь на службе, не продолжает вести бизнес в период проведения мобилизации, начисления налогов и сборов ему не осуществляется, пишет 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Что касается налогов и сборов ФЛП, которые мобилизованы, то такие лица – на весь период их военной службы – освобождаются от начисления, уплаты и представления налоговой отчетности,

– рассказала адвокат АБ Романа Сацыка Мария Ганина.

Она добавила, что речь идет о таких типах налогов:

налог на доходы физических лиц (НДФЛ); единый налог; военный сбор.

В частности эксперта уточнила, что в составе налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц или единого налога.

В то же время если мобилизовали ФЛП, который имеет наемных работников, то он имеет право на время службы уполномочить другого человека осуществлять выплаты по заработной плате своим работникам.

Важно! Но в таком случае должны начисляться и удерживаться налоги и сборы с дохода в виде зарплаты наемных работников.