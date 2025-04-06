Могут ли пенсионеры не платить за доставку газа

Цены на коммуналку постоянно растут, поэтому платежки становятся для пенсионеров все более ощутимыми. Нужно ли обязательно пенсионерам платить за газ, читайте дальше.

Есть ли льготы на оплату доставки газа пенсионерам

Стоимость распределения газа начисляется всем потребителям без исключения – даже пенсионерам, независимо от того, пользуются они газом или нет. Никаких отдельных льгот для этой категории не предусмотрено, сообщили в НКРЭКУ, передает 24 Канал.

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Единственный способ избежать платы за доставку газа – полное отключение от газовых сетей. Для этого необходимо подать заявление к оператору газораспределительной системы.

Обратите внимание! Отключение осуществляется путем закрытия кранов или установки заглушки, что опломбируется. В случае отказа оператора от отключения, нужно обращаться с жалобой в НКРЭКУ.

Как рассчитывается плата за доставку газа

Плата за доставку газа не зависит от того, сколько газа потребляет домохозяйство.

Такой платеж автоматически начисляется всем абонентам, подключенным к газовым сетям, независимо от использования голубого топлива. Это касается и пенсионеров.