Трамп угрожает пошлинами Apple и Mattel, чтобы заставить их играть по его правилам

Президент США Дональд Трамп снова использует свой любимый рычаг влияния - тарифы на импорт. На этот раз он давит на две известные американские компании, надеясь на уступки от них.

Как Трамп использует тарифы для давления на компании

Недавно Трамп заявил, что хотел бы ударить новыми тарифами против двух производителей – Apple и Mattel – все из-за заявлений их руководителей. Однако президент не имеет права вводить пошлины против конкретных компаний, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Как пишет издание, Трамп хочет использовать новые тарифы, чтобы заставить компании выполнять его требования, хотя, вероятно, и столкнется с юридическими препятствиями.

Юристы говорят, что у него нет конституционных полномочий называть конкретные имена. Должна быть целая категория товаров, против которой направлены тарифы одинаковые для всех в отрасли,

– отмечает CNN.

Важно! На самом деле главная цель Трампа – не ввести высокие тарифы, а заставить компании пойти на уступки и пообещать то, что он хочет. Это могут быть новые инвестиции в США или обещание не связывать рост цен на их продукцию с новыми тарифами.

Как Трамп давит на компанию Apple

Ранее Трамп похвалил гендиректора Apple Тима Кука за объявление об инвестициях в США в размере 500 миллиардов долларов. Однако когда тот заявил, что перенесет производство смартфонов из Китая в Индию, президент разозлился. Трамп пригрозил Apple тарифами в 25%.

Я предупредил Тима Кука, что ожидаю, что iPhone, которые будут продаваться в США, будут изготовлены в США, а не в Индии или где-то еще. Если этого не будет, Apple придется заплатить таможенный сбор минимум в 25%,

– заявил Трамп.

Пока смартфоны не облагаются пошлинами в 25%. Однако Трамп может воспользоваться разделом 232 торгового законодательства и ввести тарифы в ответ на угрозы национальной безопасности.

Стоит знать! Эксперты говорят, что эта угроза Apple – лишь попытка получить то, что Трамп мог бы подать избирателям как победу. Потому что на самом деле миллионы американцев были бы возмущены, если бы их iPhone стали значительно дороже из-за новых тарифов.

Как Трамп давит на компанию Mattel

Похожая ситуация и в отношении компании Mattel. Трамп пригрозил производителю кукол Барби 100% пошлиной на все игрушки, которые компания импортирует. Это произошло после того, как генеральный директор Инон Крейц заявил, что компания не планирует переносить производство в США, потому что это дороже уплаты пошлин.

Мы введем 100% пошлину на его игрушки, и он не продаст ни одной в США - а это их главный рынок,

– заявил тогда Трамп.

Однако в случае Mattel Трампу будет сложно применить раздел 232 торгового законодательства, для введения пошлин против производителя. Потому что трудно представить, чтобы куклы Барби стали угрозой нацбезопасности США.

Следует знать! По мнению юристов, как и в случае с Apple, Трамп хочет, чтобы компания сдалась и, например, объявила о планах изготавливать часть игрушек в США.