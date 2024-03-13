Все больше украинцев донатят на ВСУ регулярно, – исследование Deloitte

Сейчас около 92% украинцев донатят на нужды ВСУ, а в частности, пострадавшим в результате военных действий. Это на 2% больше чем в 2022 году.

Украинцы регулярнее донатят на ВСУ

В исследовании "Потребительские настроения украинцев во второй год полномасштабного вторжения" указано, что 33% опрошенных донатят систематически. С начала полномасштабного вторжения этот показатель вырос на 13%.

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Также выросло количество украинцев, которые регулярно донатят из-за границы – с 17% до 38%.

Вместе с тем, 70% потребителей до сих пор бойкотируют производителей товаров/продавцов, которые не оставили рынок страны-агрессора.

Украинцы больше всего доверяют сборам средств от знакомых, друзей и коллег. Их поддерживают более 75% опрошенных, а средняя сумма пожертвования составляет 147 гривен.

Второе место по уровню доверия занимают крупные благотворительные фонды, такие как "Вернись живым", фонд Сергея Притулы, а также сборы Лачена (Игоря Лаченкова), на них донатят почти 71% респондентов. На государственные сборы (такие, как UNITED24) донатит тоже значительная часть населения – более 60%, при этом размер среднего доната составляет 121 гривну,

– пишут в Deloitte.

В опросе приняло участие более 1 000 жителей Украины в возрасте от 18 лет, которые пользуются смартфонами. Его проводили с 13 по 28 ноября 2023 года.