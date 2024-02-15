У кого вырастет пенсия в феврале

Ежемесячно растут выплаты пенсионеров, которые достигают определенного возраста. Речь идет о гражданах от 70 лет.

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Им предоставляются надбавки к пенсии. Сумма доплаты зависит от возраста:

лица от 70 до 74 лет включительно получают дополнительно 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Указанная сумма автоматически досчитывается к основному размеру пенсии в месяц, когда у пенсионера день рождения. То есть, в ПФУ дополнительно обращаться не нужно.

Обратите внимание! Возрастная надбавка предоставляется гражданам если их пенсионная выплата меньше 10 340,35 гривен.

Какие еще надбавки доступны сейчас

Украинские пенсионеры могут получить и другие доплаты. В частности, лица пенсионного возраста, которые самостоятельно воспитывают ребенка. Они могут ежемесячно иметь надбавку 150 гривен.

Также доплата предоставляется гражданам, которые приобрели сверхурочный стаж. Такая надбавка рассчитывается индивидуально.

За каждый полный год страхового стажа более 35 лет мужчинам и 30 лет женщинам (а для пенсий, назначенных до 01.10.2011 – более 25 лет мужчинам, 20 лет женщинам, пенсия по возрасту увеличивается на 1% размера пенсии, исчисленной в соответствии со статьей 27 Закона, но не более чем на 1% минимального размера пенсии по возрасту, указанного в абзаце первом части первой статьи 28 Закона,

– объясняют в ПФУ

Размер минимальной пенсии с 1 января 2024 года вырос до 2 361 гривны. Соответственно, максимальная сумма надбавки за каждый год стажа – 23,61 гривны.

За этой доплатой нужно дополнительно обращаться в ПФУ. Для подтверждения стажа необходимо предоставить в Пенсионный фонд соответствующие документы.

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