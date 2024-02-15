У кого зросте пенсія у лютому

Щомісячно зростають виплати пенсіонерів, які досягають певного віку. Йдеться про громадян від 70 років.

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Їм надаються надбавки до пенсії. Сума доплати залежить від віку:

особи від 70 до 74 років включно отримують додатково 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Вказана сума автоматично дораховується до основного розміру пенсії у місяць, коли у пенсіонера день народження. Тобто, у ПФУ додатково звертатись непотрібно.

Зверніть увагу! Вікова надбавка надається громадянам якщо їхня пенсійна виплата менша за 10 340,35 гривні.

Які ще надбавки доступні зараз

Українські пенсіонери можуть отримати і інші доплати. Зокрема, особи пенсійного віку, які самостійно виховують дитину. Вони можуть щомісячно мати надбавку 150 гривень.

Також доплата надається громадянам, які набули понаднормовий стаж. Така надбавка розраховується індивідуально.

За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам (а для пенсій, призначених до 01.10.2011 – понад 25 років чоловікам, 20 років жінкам, пенсія за віком збільшується на 1% розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 Закону, але не більш як на 1% мінімального розміру пенсії за віком, зазначеного в абзаці першому частини першої статті 28 Закону,

– пояснюють у ПФУ

Розмір мінімальної пенсії з 1 січня 2024 року зріс до 2 361 гривні. Відповідно, максимальна сума надбавки за кожен рік стажу – 23,61 гривні.

За цією доплатою потрібно додатково звертатися у ПФУ. Для підтвердження стажу необхідно надати у Пенсійний фонд відповідні документи.

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