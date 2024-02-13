Кто может получить надбавку по возрасту

Возрастная доплата предоставляется гражданам автоматически, после достижения определенного возраста. Также важным условием является то, что пенсия лица должна быть менее 10 340,35 гривны.

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Какой размер надбавок по возрасту:

для пенсионеров в возрасте от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Доплата добавляется к основному размеру пенсии. Начисляется надбавка в месяц, когда у пенсионера день рождения.

Какие еще надбавки могут получить пенсионеры

Для украинских пенсионеров доступны и другие виды доплат. В частности такие:

За детей

Если гражданин самостоятельно воспитывает детей, он может получить ежемесячную доплату 150 гривен. Чтобы оформить надбавку, лицо должно обратиться в ПФУ и предоставить подтверждающие документы.

За донорство

Такая доплата предоставляется гражданам со статусом почетного донора. Сумма этой надбавки – 10% от определенного прожиточного минимума, то есть это 258,90 гривны.

Обратите внимание! Статус почетного донора может получить лицо, которое пожертвовало 40 разовых максимально допустимых доз крови или 60 разовых максимальных допустимых доз плазмы крови.

За дополнительный стаж

Эта надбавка не имеет определенного размера. Доплату рассчитывают как 1% от пенсии за каждый дополнительный полный год стажа. Нужно понимать, что эта выплата прямо регулируется определенным прожиточным минимумом.