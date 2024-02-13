Хто може отримати надбавку за віком

Вікова доплата надається громадянам автоматично, після набуття певного віку. Також важливою умовою є те, що пенсія особи має бути менш як 10 340,35 гривні.

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Який розмір надбавок за віком:

для пенсіонерів віком від 70 до 74 років включно – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Доплата додається до основного розміру пенсії. Нараховується надбавка у місяць, коли у пенсіонера день народження.

Які ще надбавки можуть отримати пенсіонери

Для українських пенсіонерів доступні й інші види доплат. Зокрема такі:

За дітей

Якщо громадянин самостійно виховує дітей, він може отримати щомісячну доплату 150 гривень. Аби оформити надбавку, особа має звернутись у ПФУ і надати підтверджувальні документи.

За донорство

Така доплата надається громадянам зі статусом почесного донора. Сума цієї надбавки – 10% від визначеного прожиткового мінімуму, тобто це 258,90 гривень.

Зверніть увагу! Статус почесного донора може отримати особа, яка пожертвувала 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 разових максимальних допустимих доз плазми крові.

За додатковий стаж

Ця надбавка не має визначеного розміру. Доплату розраховують як 1% від пенсії за кожен додатковий повний рік стажу. Потрібно розуміти, що ця виплата прямо регулюється визначеним прожитковим мінімумом.