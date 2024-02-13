Хто може отримати надбавку за віком
Вікова доплата надається громадянам автоматично, після набуття певного віку. Також важливою умовою є те, що пенсія особи має бути менш як 10 340,35 гривні.
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Який розмір надбавок за віком:
- для пенсіонерів віком від 70 до 74 років включно – 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- від 80 років – 570 гривень.
Доплата додається до основного розміру пенсії. Нараховується надбавка у місяць, коли у пенсіонера день народження.
Які ще надбавки можуть отримати пенсіонери
Для українських пенсіонерів доступні й інші види доплат. Зокрема такі:
- За дітей
Якщо громадянин самостійно виховує дітей, він може отримати щомісячну доплату 150 гривень. Аби оформити надбавку, особа має звернутись у ПФУ і надати підтверджувальні документи.
- За донорство
Така доплата надається громадянам зі статусом почесного донора. Сума цієї надбавки – 10% від визначеного прожиткового мінімуму, тобто це 258,90 гривень.
- За додатковий стаж
Ця надбавка не має визначеного розміру. Доплату розраховують як 1% від пенсії за кожен додатковий повний рік стажу. Потрібно розуміти, що ця виплата прямо регулюється визначеним прожитковим мінімумом.