Хто може отримати надбавку за віком

Вікова доплата надається громадянам автоматично, після набуття певного віку. Також важливою умовою є те, що пенсія особи має бути менш як 10 340,35 гривні.

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Який розмір надбавок за віком:

  • для пенсіонерів віком від 70 до 74 років включно – 300 гривень;
  • від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
  • від 80 років – 570 гривень.

Доплата додається до основного розміру пенсії. Нараховується надбавка у місяць, коли у пенсіонера день народження.

Які ще надбавки можуть отримати пенсіонери

Для українських пенсіонерів доступні й інші види доплат. Зокрема такі:

  • За дітей

Якщо громадянин самостійно виховує дітей, він може отримати щомісячну доплату 150 гривень. Аби оформити надбавку, особа має звернутись у ПФУ і надати підтверджувальні документи.

  • За донорство

Така доплата надається громадянам зі статусом почесного донора. Сума цієї надбавки – 10% від визначеного прожиткового мінімуму, тобто це 258,90 гривень.

  • За додатковий стаж

Ця надбавка не має визначеного розміру. Доплату розраховують як 1% від пенсії за кожен додатковий повний рік стажу. Потрібно розуміти, що ця виплата прямо регулюється визначеним прожитковим мінімумом.