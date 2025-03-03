У кого из пенсионеров вырастет пенсия на более чем 500 гривен в марте
В марте состоится масштабная пенсионная индексация. Часть пенсионеров почувствует увеличение выплат и по другим причинам. В частности, благодаря специальным доплатам к пенсии.
Кто получит такую доплату к пенсии
Доплату по возрасту смогут получить пенсионеры старше 70 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой ПФУ.
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Также для получения этой доплаты лицо должно:
- иметь общую ежемесячную пенсионную выплату менее 10 340,35 гривны (с учетом всех надбавок и доплат);
- получать пенсию по возрасту.
Эта доплата назначается автоматически, она добавляется к основному размеру пенсии.
Начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а после дня рождения, поэтому за первый месяц она будет выплачена не полностью, а пропорционально данному количеству дней,
– говорится в сообщении ПФУ.
Какой размер доплаты по возрасту сейчас
Размер этой доплаты зависит от возраста лица:
- пенсионеры от 70 до 74 лет включительно могут получить доплату по возрасту 300 гривен;
- лица от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- старше 80 лет – 570 гривен.