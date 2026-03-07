Парадокс возрастных надбавок разгадан: почему после 75 лет доплата меньше, чем в 70

Некоторые пенсионеры замечают неожиданную деталь: после 75 лет доплата к пенсии может выглядеть меньше, чем после 70. На самом деле причина кроется в механизме начисления возрастных надбавок.

Почему размер возрастных доплат отличается?

Действительно, иногда после достижения 75 лет пенсионеры замечают, что размер возрастной доплаты к пенсии выглядит меньшим, чем надбавка, назначена после 70 лет, пишет Пенсионный фонд.

На первый взгляд это может показаться парадоксом, ведь законодательство предусматривает большую сумму доплаты для старшей возрастной категории. На самом деле такая ситуация объясняется особенностями механизма начисления этой выплаты.

Важно! Если размер возрастной доплаты вызывает сомнения, прежде всего стоит проверить несколько ключевых моментов. В частности, важно выяснить, не превышает ли общий размер пенсионной выплаты установленный предельный уровень, от которого зависит право на получение такой надбавки.

Как работает система возрастных доплат?

В Украине предусмотрены специальные надбавки к пенсии для лиц, достигших 70, 75 и 80 лет. Они являются частью системы социальной поддержки граждан старшего возраста, отмечают в ПФУ.

Сейчас размеры таких доплат составляют:

до 300 гривен – для лиц в возрасте от 70 до 74 лет;

до 456 гривен – для пенсионеров в возрасте от 75 до 79 лет;

до 570 гривен – для граждан в возрасте от 80 лет.

В то же время такая надбавка назначается только при условии, что общий размер пенсионной выплаты вместе со всеми доплатами не превышает 10 340,35 гривны.

Если пенсия больше этого порога, возрастная доплата не устанавливается.

Почему сумма может быть меньше в месяце перехода?

Особенность этой выплаты заключается в том, что она начисляется не с первого дня месяца, а со дня рождения пенсионера.

Поэтому в месяце, когда человеку исполняется 75 лет, расчет осуществляется пропорционально дням:

за период до дня рождения применяется предыдущий размер надбавки (для возраста 70 – 74 лет);

со дня рождения начинает действовать новый размер доплаты для возраста 75 – 79 лет.

Именно из-за такой пропорциональной системы в переходном месяце фактическая сумма доплаты может выглядеть меньше полного размера надбавки.

Справочно: В случае необходимости пенсионер может обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда и получить детальный расчет пенсии. Важно помнить, что возрастные надбавки устанавливаются автоматически, поэтому подавать отдельное заявление для их назначения не нужно.

Когда доплата будет выплачиваться в полном размере?

Начиная со следующего полного месяца после дня рождения, возрастная надбавка должна выплачиваться уже в полном объеме в соответствии с новой возрастной категории.

Для лиц в возрасте от 75 до 79 лет ее максимальный размер составляет до 456 гривен, если общая пенсия не превышает установленный предельный уровень.

Обратите внимание! Также имеет значение дата, с которой была назначена новая возрастная доплата. Поскольку она начисляется со дня достижения соответствующего возраста, в месяце перехода к новой возрастной категории выплата может быть рассчитана пропорционально количеству дней.

Что стоит проверить пенсионерам в Украине?