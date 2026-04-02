Почти 300 миллионов на поддержку: энергетики получат новые выплаты

Правительство продолжает поддерживать энергетиков, которые восстанавливают поставки света и тепла украинцам после российских атак. На помощь работникам аварийно-ремонтных бригад Кабмин выделил еще 281,3 миллиона гривен.

Кто получит новые доплаты?

Об этом рассказал министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в своем сообщениеи в соцсетях.

Средства Кабмин направил из резервного фонда госбюджета Министерству энергетики и Министерству развития. Они пойдут выплату доплат работникам аварийных бригад за работу, выполненную в феврале.

По словам Шмыгаля, из этой суммы 190,7 миллиона гривен получат украинские энергетики.

Доплаты начислят 14 тысячам работников ремонтных бигад;

Каждый работник получит по 20 тысяч гривен за сложную работу в чрезвычайных условиях.

Государство ценит героическую профессиональную работу энергетиков и специалистов других критических служб. Благодаря их устойчивости мы, несмотря на все трудности, прошли сложную зиму и сейчас готовимся к следующей,

– отметил Шмыгаль.

Важно! Следующую поддержку ремонтникам выплатят за работы, выполненные в марте. Более того, предприятия смогут подавать списки ремонтников, которые восстанавливают инфраструктуру после атак, также и в апреле. Сделать это можно через Дию.

Какую помощь выделяют энергетикам?

Напомним, ранее правительство инициировало выплату дополнительных средств дополнительных средств энергетикам и другим работникам ремонтных бригад за сложные условия труда зимой.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала, что доплаты уже получили тысячи рабочих аварийных бригад.

Выплаты предусмотрены:

для работников, которые 24 часа семь дней в неделю восстанавливают объекты, пострадавших в результате российских атак;

для тех, кто непосредственно в морозы и непогоду выезжает на место прилетов, чтобы вернуть свет, воду, тепло украинцам.

Наши энергетики работают в чрезвычайно сложных условиях под обстрелами, во время сильных морозов, днем и ночью. Это работа на грани человеческих возможностей и часто с риском для жизни,

– подчеркнула Свириденко.

По данным Минэнерго, в январе около 8 тысяч работников бригад получили почти 152 миллиона гривен помощи.

К тому же программу поддержки расширили и модифицировали. Сейчас в нее включили работников, которых официально сделали руководителями аварийных бригад при выполнении работ.

Важно! Также на доплаты могут рассчитывать сотрудники предприятий других отраслей, которых направляли в командировку для восстановительных работ по обращениям областных администраций.

Сколько нужно на восстановление энергетики?