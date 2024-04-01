Критерии получения дополнительной помощи

По программе, поддержанной Всемирной продовольственной программой ООН, лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью имеют шанс на получение доплаты к пенсии при соблюдении определенных условий.

Читайте также Помощь по безработице: сколько получают украинцы от государства

Для этого необходимо:

иметь пенсию, сумма которой не выше 3 250 гривен ежемесячно;

проживать на контролируемой правительством территории Украины;

не получать другие государственные социальные выплаты или международную помощь.

Сумма помощи определяется как дополнение к существующей пенсии до общей суммы 3 250 гривен. Например, при пенсии в 2 500 гривен лицо дополнительно получит 750 гривен.

Как получить средства

Для получения помощи от Всемирной продовольственной программы ООН регистрация не нужна. Соответствующие выплаты будут поступать автоматически, как обычные социальные поддержки, через банковский перевод или Укрпочту.

Интересно! По данным Киевской ОВА, уже более 17,1 тыс. человек в феврале 2024 получили такую поддержку на сумму почти 30 миллионов гривен.

Какие требования для получения пенсии по инвалидности

Требования к страховому стажу для пенсий по инвалидности варьируются в зависимости от группы инвалидности и обстоятельств ее наступления:

Для инвалидов I и II групп стаж необходим от 1 до 10 лет, в зависимости от возраста, когда инвалидность была назначена.

Для инвалидов III группы или в случае потери кормильца нужен стаж от 1 до 14 лет.

Минимальные размеры пенсий:

Для инвалидов І группы – минимум 2 760 гривен;

Для неработающих инвалидов II и III групп – 2 520 гривен;

Для работающих со ІІ или ІІІ группы инвалидности – 2 093 гривен.

Пенсионные выплаты могут включать дополнительные надбавки, повышения и специальные пенсии, включая пенсии за особые заслуги перед страной, при наличии права на такие.