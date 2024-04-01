Критерії отримання додаткової допомоги

За програмою, підтриманою Всесвітньою продовольчою програмою ООН, особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю мають шанс на отримання доплати до пенсії за дотриманням певних умов.

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Для цього необхідно:

мати пенсію, сума якої не вища за 3 250 гривень щомісяця;

проживати на контрольованій урядом території України;

не отримувати інші державні соціальні виплати або міжнародну допомогу.

Сума допомоги визначається як доповнення до існуючої пенсії до загальної суми 3 250 гривень. Наприклад, при пенсії у 2 500 гривень особа додатково отримає 750 гривень.

Як отримати кошти

Для одержання допомоги від Всесвітньої продовольчої програми ООН реєстрація не потрібна. Відповідні виплати надходитимуть автоматично, як звичайні соціальні підтримки, через банківський переказ чи Укрпошту.

Цікаво! За даними Київської ОВА, вже понад 17,1 тис. осіб у лютому 2024 отримали таку підтримку на суму майже 30 мільйонів гривень.

Які вимоги для отримання пенсії за інвалідністю

Вимоги до страхового стажу для пенсій за інвалідністю варіюються залежно від групи інвалідності та обставин її настання:

Для інвалідів І та ІІ груп стаж необхідний від 1 до 10 років, залежно від віку, коли інвалідність була призначена.

Для інвалідів ІІІ групи або у разі втрати годувальника потрібний стаж від 1 до 14 років.

Мінімальні розміри пенсій:

Для інвалідів І групи – мінімум 2 760 гривень;

Для непрацюючих інвалідів ІІ та ІІІ груп – 2 520 гривень;

Для працюючих з ІІ або ІІІ групи інвалідності – 2 093 гривень.

Пенсійні виплати можуть включати додаткові надбавки, підвищення та спеціальні пенсії, включно з пенсіями за особливі заслуги перед країною, за наявності права на такі.