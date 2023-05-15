Получат, но не все: некоторым военным могут вернуть выплаты

Министр финансов Сергей Марченко не исключает того, что военным вернут дополнительные выплаты в размере 30 тысяч. Однако средства, скорее всего, будут получать только отдельные защитники.

С 1 февраля 2023 года украинским военным в тылу отменили выплаты в 30 тысяч гривен. Это вызвало волну недовольства у населения. Уже в марте была создана петиция об обжаловании этого решения.

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Обратите внимание, что 10 апреля власти поддержали законопроект о возврате доплат. Впрочем, впоследствии в парламент внесли постановление, которое блокирует возвращение.

Для большей мотивации: кто может получать 30 тысяч снова

Как заявил министр финансов Сергей Марченко, по всей вероятности, придется принять компромиссное решение по возвращению для того, чтобы добавить мотивации отдельным бойцам.

Некоторые руководители силовых ведомств говорили, что после того, как они нормировали систему оплаты, в их подразделениях появилось больше мотивации реально воевать, а не сидеть в тылу.

– добавляет Марченко.

Однако если доплаты все-таки сохранят, придется повышать налоги, а это малореально.

Кроме того, глава Минфина считает, что возвращение именно всем военным 30 тысяч гривен убирает мотивацию. Это не устраивает и военное командование, в частности.

Денег в бюджете нет

Еще раньше на правах анонимности источник 24 Канала В парламенте рассказало, что в украинском бюджете нет собственных ресурсов для финансирования доплат для всех защитников.

Международные партнеры категорически против финансирования сектора безопасности и обороны. Поэтому сейчас достаточно ограничены варианты финансирования доплат,

– сообщает собеседник.

Таким образом, для того, чтобы вернуть доплаты, Украине нужно дополнительные. 170 миллиардов гривен ежегодно. Источник объясняет, что если не увеличить поступление, их можно перераспределить только по другим статьям военного бюджета. То есть, например, купить меньше снарядов, но заплатить доплаты тем, кто в тылу (потому что выплаты для тех, кто на фронте или в боевом распоряжении остались без изменений).

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Сейчас есть довольно ограниченные варианты финансирования доплат: