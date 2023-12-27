Внутренний потенциал истощен: в Минфине о том, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Министерство финансов ожидает предложения от Минобороны и Генштаба, как покрыть расходы на дополнительную мобилизацию. В ведомстве заявили, что внутренний потенциал для финансирования военных нужд истощен.

Также Минфин ожидает информацию о масштабах мобилизации и сроках и необходимых расходах. Об этом заявил министр Сергей Марченко во время ютуб-проекта Forbes "Business Breakfeast".

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С финансированием дополнительной мобилизации могут возникнуть трудности

Марченко хочет, чтобы Минобороны и Генштаб предложили решение по оптимизации расходов.

Я бы дал возможность Генеральному штабу вместе с Минобороны найти подходы в этом вопросе и предложить решение, как они видят оптимизацию расходов... Потому что я уже несколько раз указывал, что мы истощили наш внутренний потенциал для финансирования военных нужд и просто искусственно, условно говоря, увеличить сумму – не получится так,

– сказал министр.

В то же время, он сказал, что озвученные ранее объемы финансирования в размере 500 миллиардов гривен (в случае призыва 500 тысяч человек) достаточно корректны.

Но он подчеркнул, что есть много факторов, влияющих на эти расчеты, в частности сроки мобилизации и демобилизации и обеспечения подразделений. Министр предположил, что это потребует поиска дополнительных внутренних источников финансирования.

Мы не исключаем, что нам придется искать дополнительные внутренние источники финансирования,

– сказал Марченко.

Однако, учитывая нынешнюю ситуацию, по его словам, на первый квартал дополнительной потребности не будет.

Новый законопроект может иметь негативные экономические последствия

В то же время голова экономического комитета Дмитрий Наталуха в комментарии для Forbes высказал предположение, что новый законопроект о мобилизации может иметь негативные экономические последствия для государства.

В частности, Украинцы, которые пытаются уклониться от постановления на военный учет и мобилизации, прекратят работу с государственными банками и будут переходить на серое трудоустройство.

Также он предположил, что эмиграция трудоспособных женщин вырастет, а экономическая активность страны снизится.

Напомним, что в новом законопроекте предлагают применять санкции против уклонистов. Их хотят вносить в Единый реестр должников, что означает: