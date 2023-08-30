Увеличение налогов для сверхприбыльных банков поможет украинскому контрнаступлению

Военные действия – это колоссальные финансовые затраты. Украинский бюджет должен постоянно расширяться, чтобы как можно больше спонсировать армию.

Дополнительное финансирование контрнаступления

Правительство продолжает рассмотрение возможности дополнительного налогообложения предприятий, получающих сверхприбыль. Об этом рассказал нардеп Даниил Гетманцев. 24 Канал.

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Согласно этому решению, новое временное налогообложение чистого процентного дохода банков будет происходить по ставке 5%.

Даниил Гетманцев Председатель Комитета Совета по финансам, налоговой и таможенной политике Возможному дополнительному налогообложению в этом случае будет подлежать не весь, а чистый процентный доход, львиная доля которого сгенерирована операциями с депозитными сертификатами и ОВГЗ. Эта пропорция вряд ли изменится в ближайшие два года. Поэтому о линейном переносе дополнительной ставки (расходов), в частности, на ставки потребительских кредитов речь априори не может идти.

Справка: Чистый процентный доход – это разница между процентными доходами и банковскими расходами.

Гетманцев отмечает, что в первой половине 2023 года чистые процентные доходы составили 93,6 млрд грн. Они состоят из:

работы с государственными ценными бумагами – 73 миллиарда гривен;

операций проведенными физическими лицами – 11,1 миллиарда гривен;

деятельности связанной с юрлицами – 9,5 миллиарда гривен.

По сравнению с первой половиной 2021 года чистые процентные доходы выросли почти на 75%, в том числе доходы от операций с государственными ценными бумагами выросли в 2,7 раза.

– подчеркивает Гетманцев.

Нардеп также отметил, что в конце 2022 года ставка новых депозитов и кредитов почти вернулась к довоенному значению. С течением времени украинская экономика сможет полностью восстановиться. Сейчас основная задача правительства – искать средства для обеспечения населения и содержания армии.